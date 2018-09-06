2018-09-06T11:21:40+03:00
Общество

На заводе им. Шпагина завершается подготовка к Молодежному форуму

Он состоится уже 9 сентября
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Фото пресс-службыФото пресс-службы
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Глава региона Максим Решетников совершил инспекционный выезд на площадку бывшего завода им. Шпагина. Губернатор ознакомился с ходом работ по подготовке к Молодежному форуму в цехах и снаружи.

Здесь уже завершена организация площадок «Реновации. Комфортный город» и «Твори добро». В цехах работы по устройству площадок еще ведутся. В цехах № 4 и 5 уже уложили пол, в ближайшее время начнется внутреннее обустройство помещений, на улице завершается установка сцены.

Планируется, что в с самого утра субботы здесь начнется установка оборудования и декоративных элементов. В частности, установят арт-объекты в виде объемных букв: Прокачай через край и Шпагина. Именно эти слова станут официальными хэштегами для социальных сетей.

Во время осмотра площадки губернатор поручил сделать ее максимально комфортной и безопасной для перемещения гостей.

Напомним, Молодежный форум состоится в Перми 9 сентября. Ожидается, что мероприятия посетит более 1500 человек. Фестиваль проводится в рамках проекта «Пермский период. Новое время».

В качестве спикеров на форуме выступят предприниматели, спортсмены, ученые, журналисты, деятели искусства, дизайнеры – те, кто каждый день открывает новое, находит и воплощает в жизнь самые смелые идеи, создает тренды. Среди них Александр Аузан — декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Антон Шипулин — биатлонист, Эркен Кагаров — арт-директор студии Артемия Лебедева, Мария Захарова — директор Департамента информации и печати МИД РФ.

Для доставки гостей форума от здания краевой администрации будут организованы автобусы, эти же транспортные средства доставят и на вечерний концерт группы «Quest pistols show» на площадь перед Театром-Театром.

Для участников форума состоятся мастер-классы по организации событий в области спорта, творчества и культуры, будут организованы презентации бизнес-кейсов и медиапроектов. Ребята будут выполнять практические задания, а также смогут подискутировать на темы волонтерства, киберспорта и молодежной политики. В перерывах между секциями участники увидят гонки квадрокоптеров, киберспортивный шоу-матч, смогут сфотографироваться в «галерее мемов», полазить по скалодрому и многое другое.

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