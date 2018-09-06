В Прикамье грабитель напал на студента, но получил отпор

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-06T09:50:27+03:00

18-летний парень выхватил у мужчины нож и преследовал преступника до тех пор, пока того не задержала полиция

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В Краснокамске 48-летний мужчина напал на студента днем на улице Карла Маркса. Он достал нож и потребовал у 18-летнего молодого человека деньги. Но студент оказался не робкого десятка и оказал сопротивление налетчика. Во время потасовки грабитель оступился и упал. А студент, воспользовавшись моментом, сумел выхватить у него нож. Преступник попытался скрыться, но студент стал преследовать налетчика. Он позвонил в полицию и сотрудники Росгвардии задержали грабителя, сообщили в краевой полиции.

48-летний налетчик заключен в изолятор временного содержания. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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