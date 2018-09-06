2018-09-06T08:32:11+03:00
Происшествия

В Перми совершено разбойное нападение на гражданина Китая

Иностранца подкараулили во дворе дома по ул. Кронштадской
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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200 тысяч рублей и документы похитили у гражданина Китая, который работает в Перми на мини-рынке. мужчину подкараулили во дворе дома по ул. Кронштадской. торговец возвращался домой привычным маршрутом. В безлюдном месте на него напал грабитель, срезал ножом сумку и скрылся.

Гражданин Китая обратился в полицию. К поискам налетчика подключили кинолога со служебно-розыскной собакой. Ищейка взяла след и повела полицейских по верному пути. Сбежавшего грабителя зафиксировали камеры наружного наблюдения. Благодаря им была установлена личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Перми.

- Мужчину задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В ходе обыска в арендованной квартире сыщики нашли часть похищенных денег и документы.

Уголовное дело возбуждено по статье - «Грабеж». На период следствия мужчина заключен под стражу.

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