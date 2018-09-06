С начала года в Прикамье на дорогах погибли 5 детей, 376 получили ранения

СЕГОДНЯ 07:24 2018-09-06T07:24:43+03:00

Изменить размер текста: A A

За восемь месяцев этого года в Прикамье зарегистрировано 341 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в которых 5 несовершеннолетних погибли и 376 получили ранения. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции Прикамья подполковник Вячеслав Кадочников.

В основном, по данным полиции, ДТП произошли по вине водителей, это около 80% от общего числа. Также зарегистрировано 55 ДТП с участием детей-велосипедистов, в результате которых травмы получили 57 несовершеннолетних.

- После каникул родителям необходимо найти возможность несколько раз пройти с ребёнком по маршруту от дома до школы и обратно, объяснить, как переходить проезжую часть, что означают те или иные дорожные знаки, какие опасности могут подстерегать в пути, - напомнил Вячеслав Кадочников.

Ранее мы писали, что в Перми задержали водителя, который сбил на «зебре» 12-летнюю девочку и скрылся. Девочка и ее мама стали переходить дорогу возле школы №101, расположенной на улице Репина, 12 в Орджоникидзевском районе.