На трассе Пермь - Екатеринбург сломался автопоезд с гигантскими адсорберами для «Северного потока-2»

СЕГОДНЯ 07:07 2018-09-06T07:07:10+03:00

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Вблизи Суксуна на трассе Пермь-Екатеринбург вынуждены были сделать незапланированную остановку автопоезда с адсорберами для «Северного потока-2».

После того, как у одного из автопоездов порвался карданный вал, все машины остановились на технологическом съезде на 135-ом км трассы.

- Адсорберы продолжат движение только после доставки и замены части трансмиссии автомобиля, - сообщили в пресс-службе Упрдор «Прикамье». - Движение на автодороге Пермь-Екатеринбург не ограничено.

Напомним, это уже второй рейс автопоездов с адсорберами. Они следуют из Екатеринбурга до причала в п. Юго-Камский, далее по воде в порт Усть-Луга. Оборудование предназначено для строительства газопровода «Северный поток — 2».

Ранее мы писали, что в Пермском крае установят 56 новых комплексов фотовидеофиксации. На поставку и установку оборудования потратят более 672 млн рублей. Они будут отслеживать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, нарушение правил остановки и стоянки, движение по полосе встречного движения и др.