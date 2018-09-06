В Прикамье на пожаре погиб иеромонах Зосима

СЕГОДНЯ 06:29 2018-09-06T06:29:38+03:00

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Печальное сообщение пришло из Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни. 5 августа там произошел сильный пожар. По информации Соликамской епархии, при пожаре погиб иеромонах Зосима (Оболдин). Храм и основные постройки монастыря удалось отстоять от огня, но сгорело здание благотворительной трапезной. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

- Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима образовал специальную епархиальную комиссию, в которую вошли благочинные епархии и сотрудники епархиального управления, - говорится в сообщении.

6 сентября в 9часов в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Соликамска начнется панихида по иеромонаху Зосиме.

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