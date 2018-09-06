2018-09-06T06:19:08+03:00
Общество

Жителям Прикамья предпенсионного возраста сохранят льготы

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермский край вошел в число первых регионов страны, где были представлены законодательные инициативы по сохранению льгот людям предпенсионного возраста. Следуя указаниям президента РФ Владимира Путина, мерами социальной поддержки смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет.

Пакет поправок коснется девяти краевых законов. Среди них - закон о ветеранах труда и закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан. В частности, компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг, приобретение социального проездного документа. Три законопроекта касаются социальной поддержки педагогических работников, проживающих в сельской местности и поселках городского типа: по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, снижение ставок по заготовке древесины для собственных нужд, сообщили в пресс-службе краевого Законодательного Собрания края.

Инициатива депутатов будет рассмотрена на пленарном заседании ЗакСобрания, которое состоится 20 сентября.

Министр социального развития Павел Фокин отметил, что на исполнение обязательств социальной поддержки жителям Прикамья заложено порядка 4 млрд рублей.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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