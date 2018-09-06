В Перми вместо моста через Каму построят улицу Строителей

СЕГОДНЯ 06:07 2018-09-06T06:07:52+03:00

Также из Мотовилихи на Парковый будет ходить трамваи

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Министр транспорта края Николай Уханов представил региональным депутатам проект строительства транспортно-пересадочного узла на Перми II. В планах до конца 2022 года -возведение единого терминала железнодорожного и автобусного сообщений, разворотной площадки автовокзала, трамвайно-пешеходного тоннеля, а также реконструкция платформенного и путевого хозяйства.

Также министр сообщил, что альтернативой третьему мосту через Каму станет улица Строителей. Она будет построена в 2018-2023 годах. Улица Строителей соединит Красавинский мост с улицей Стахановской.

- Она позволит снизить нагрузку на Коммунальный мост и увеличить – на Красавинский, - считает министр. - Сейчас он загружен на 40-45%.

Расходы на проектирование и строительство магистрали оцениваются в 4,9 млрд рублей. Как сообщил Николай Уханов, в ноябре 2018 года передать дорогу в региональную собственность.

Кроме того, будет проложена трамвайная линия между микрорайонами Парковый и Мотовилиха, а также расширена и продлена улица Углеуральская.