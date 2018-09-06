2018-09-06T06:07:52+03:00
Общество

В Перми вместо моста через Каму построят улицу Строителей

Также из Мотовилихи на Парковый будет ходить трамваи
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Министр транспорта края Николай Уханов представил региональным депутатам проект строительства транспортно-пересадочного узла на Перми II. В планах до конца 2022 года -возведение единого терминала железнодорожного и автобусного сообщений, разворотной площадки автовокзала, трамвайно-пешеходного тоннеля, а также реконструкция платформенного и путевого хозяйства.

Также министр сообщил, что альтернативой третьему мосту через Каму станет улица Строителей. Она будет построена в 2018-2023 годах. Улица Строителей соединит Красавинский мост с улицей Стахановской.

- Она позволит снизить нагрузку на Коммунальный мост и увеличить – на Красавинский, - считает министр. - Сейчас он загружен на 40-45%.

Расходы на проектирование и строительство магистрали оцениваются в 4,9 млрд рублей. Как сообщил Николай Уханов, в ноябре 2018 года передать дорогу в региональную собственность.

Кроме того, будет проложена трамвайная линия между микрорайонами Парковый и Мотовилиха, а также расширена и продлена улица Углеуральская.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье грабитель напал на студента, но получил отпор
В Перми совершено разбойное нападение на гражданина Китая
С начала года в Прикамье на дорогах погибли 5 детей, 376 получили ранения
На трассе Пермь - Екатеринбург сломался автопоезд с гигантскими адсорберами для «Северного потока-2»
В Прикамье на пожаре погиб иеромонах Зосима
Жителям Прикамья предпенсионного возраста сохранят льготы
C 10 сентября в Перми снова расширят зону платной парковки
Пермяки ворвались в салон сотовой связи, связали продавца и похитили товар на 583 тысячи рублей
Жителя Прикамья, который спал с 17-летней подружкой, приговорили к обязательным работам
В Прикамье оштрафованы коллекторы, которая оказывали психологическое давление на неплательщиков
В Пермском крае женщины переводили деньги мошеннику деньги за шубы и куртки
В Пермском крае установят 56 новых комплексов фотовидеофиксации
Ремонт Чусовского моста завершится к 25 сентября