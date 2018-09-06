2018-09-06T05:55:09+03:00
Общество

C 10 сентября в Перми снова расширят зону платной парковки

И это не последнее увеличение в этом году
Константин КЯКИНЕН
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С 10 сентября в Перми парковки станут платными на территории, ограниченной улицей Попова, улицей Пушкина, улицей Крисанова, улицей Окулова. Также к ним присоединяться парковки, расположенные в границах улицы Пушкина, Комсомольского проспекта, улицы Революции, улицы Николая Островского. Кроме того, бесплатно припарковаться не получится на участках улицы Ленина и улицы Петропавловской от улицы Николая Островского до улицы Клименко и улицы Клименко от улицы Ленина до улицы Петропавловской.

Но это еще не все. Следующее расширение ожидается уже 1 октября. Тогда в латную зону попадут парковки, расположенные на территории, ограниченной улицей Революции, улицей Николая Островского, улицей Чернышевского, площадью Карла Маркса, улицей Сибирской, улицей Полины Осипенко, Комсомольским проспектом, а также улица Краснова от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта.

- Расширение зоны платных парковок происходит поэтапно, - отмечает начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис. - По данным социологического исследования, подходящими для расширения жители называли чаще всего Ленинский и Мотовилихинский районы. В дальнейшем тарифная политика и расширение зоны в других районах будет детально просчитываться, чтобы платные парковки становились еще более эффективны для сокращения нарушений правил стоянки, а также разгрузки улично-дорожной сети, -

Также в дирекции дорожного движения добавили, что готовится проект по организации перехватывающих парковок, внедрение которых позволит облегчить заезды и выезды в районе границ парковочной зоны.

Напомним, что в городе сейчас функционирует около 2500 парковочных мест. Средняя продолжительность стоянки в зоне платной парковки составляет 1 час 28 минут. Стоимость одного часа – 20 рублей. Плата взимается в рабочие дни с 9 до 19 часов.

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