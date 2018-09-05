2018-09-05T12:58:09+03:00
Происшествия

Пермяки ворвались в салон сотовой связи, связали продавца и похитили товар на 583 тысячи рублей

Грабителей установили благодаря записям с камер наружного наблюдения
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Дзержинском районе Перми было совершено дерзкое ограбление салона сотовой связи «Евросеть» (ул. Ленина, 84а). Двое мужчин дождались окончания рабочего дня. Как только продавщица выключила свет и направилась к выходу, налетчики ворвались в салон. Они связали продавщицу и закрыли ее в подсобном помещении. После этого они забрали сотовые телефоны на сумму более 583 тысяч рублей и сбежали.

Однако налетчики не учли, что рядом с салоном сотовой связи установлена камера видеонаблюдения «Безопасный город». Запись помогла полицейским установить личности преступников, сообщили в краевой прокуратуре.

Суд приговорил виновных к 7 и 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего и строгого режима. Кроме того, каждый грабитель должен выплатить штраф - 80 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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