Пермяки ворвались в салон сотовой связи, связали продавца и похитили товар на 583 тысячи рублей
В Дзержинском районе Перми было совершено дерзкое ограбление салона сотовой связи «Евросеть» (ул. Ленина, 84а). Двое мужчин дождались окончания рабочего дня. Как только продавщица выключила свет и направилась к выходу, налетчики ворвались в салон. Они связали продавщицу и закрыли ее в подсобном помещении. После этого они забрали сотовые телефоны на сумму более 583 тысяч рублей и сбежали.
Однако налетчики не учли, что рядом с салоном сотовой связи установлена камера видеонаблюдения «Безопасный город». Запись помогла полицейским установить личности преступников, сообщили в краевой прокуратуре.
Суд приговорил виновных к 7 и 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего и строгого режима. Кроме того, каждый грабитель должен выплатить штраф - 80 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.