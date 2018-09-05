2018-09-05T12:27:25+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья, который спал с 17-летней подружкой, приговорили к обязательным работам

Девушка была не против
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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32-летний житель Осы осужден за секс с 17-летней девушкой. По версии следствия, взрослый мужчина вступал в половые сношения с 28 октября 2015 года по 26 июля 2016 года. При этом, он знал, что девушке не исполнилось 18 лет.

Суд назначил виновному наказание в виде 380 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Ранее мы писали, что в Перми осудили 50-летнего педофила. Как установили следователи, с сентября 2014 года по май 2017 года мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении двух усыновленных маленьких детей. При этом осужденный осуществлял видеосъемку в целях изготовления порнографических материалов. Педофилу назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев.

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