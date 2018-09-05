В Прикамье оштрафованы коллекторы, которая оказывали психологическое давление на неплательщиков

СЕГОДНЯ 12:07 2018-09-05T12:24:27+03:00

Кроме того, они названивали и надоедали гражданам, которые не являлись должниками

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В Прикамье коллекторская компания оштрафована за противозаконные методы «выбивания» долгов. В Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступили жалобы жителей на действия ООО «Финколлект».

Пермяки, которые не являются должниками, выражали недовольство на то, что коллекторы постоянно названивают, несмотря на их нежелание общаться по поводу не своих долгов. В ходе проверки выявилось, что они превышали лимит допустимых телефонных звонков. Они тревожили их чаще, чем два раза в неделю.

Кроме того, коллекторы оказывали на должников психологическое давление, используя выражения, унижающие его честь и достоинство. Неплательщик был обратиться в правоохранительные органы.

- В августе текущего года УФССП России по Пермскому краю трижды обращалось в Арбитражный суд Пермского края с исковыми заявлениями о привлечении ООО «Финколлект» к административной ответственности, - отметили в службе судебных приставов. - Все заявления судом удовлетворены, по каждой жалобе коллекторы должны заплатить 100 тысяч рублей.