2018-09-05T11:45:08+03:00
Происшествия

В Пермском крае женщины переводили деньги мошеннику деньги за шубы и куртки

Никакого товара они, конечно, не получали
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Женщины из Владивостока, Электростали, Новосибирска, Ростова, Московской области, Краснодара, Северной Осетии, Иркутска и других городов заказывали себе одежду, изделия из меха и кожи в одной из популярных социальных сетей. Они перечисляли предоплату - полностью или частично - на банковскую карту мошенника. Суммы переводов достигали трех десятков тысяч рублей, сообщили в краевой полиции.

Однако ни товара, ни денег они не получали, а продавец исчезает и не выходил больше на связь. Оперативники ГУ МВД России по Пермскому краю задержали подозреваемого в серии мошенничеств. Им оказался неработающий 23-летний житель с.Елово Пермского края, ранее судимый за аналогичное преступление.

Дома у молодого человека был произведен обыск, изъяты вещественные доказательства. Возбуждены уголовные дела по всем фактам мошенничества.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермяки ворвались в салон сотовой связи, связали продавца и похитили товар на 583 тысячи рублей
Жителя Прикамья, который спал с 17-летней подружкой, приговорили к обязательным работам
В Прикамье оштрафованы коллекторы, которая оказывали психологическое давление на неплательщиков
В Пермском крае установят 56 новых комплексов фотовидеофиксации
Ремонт Чусовского моста завершится к 25 сентября
В Прикамье изверг задушил бывшую сожительницу и годовалого ребенка, а затем поджег квартиру
В Прикамье задержали ревнивца, полтора месяца избивавшего сожительницу
В Перми трамвай наехал на 41-летнего мужчину
Прикамские депутаты собираются изменить транспортный налог
В Пермском районе водитель задушил случайную попутчицу ремнем от сумки
В Березниках трое безработных ограбили бармена из Туниса
В Перми мужчина три года насиловал усыновленных детей
В Прикамье двум рыбакам выписали по 20-тысячному штрафу
В Чайковском матершинник ответит за оскорбление судьи
В Прикамье должнику устроили засаду и забрали BMW
В Прикамье осудили водителя, который сбил несовершеннолетнего
В Прикамье к интернету подключат средние профессиональные учебные заведения
В Прикамье домашний тиран издевался над женой и тещей
Дмитрий Губерниев приедет в Пермь комментировать международный марафон
В Прикамье 19-летний парень хотел убить приемную мать ледорубом
В Перми завершено строительство нового кадетского корпуса на 460 учащихся
В Перми восстановлена подача горячей воды в часть домов Ленинского района
С 5 сентября из Перми можно будет вылететь в Ханты-Мансийск
Соцсети: в Березниках со здания заброшенной бани упал подросток
В Перми росгвардейцы задержали грабителя