В Пермском крае женщины переводили деньги мошеннику деньги за шубы и куртки

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-05T11:45:08+03:00

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Женщины из Владивостока, Электростали, Новосибирска, Ростова, Московской области, Краснодара, Северной Осетии, Иркутска и других городов заказывали себе одежду, изделия из меха и кожи в одной из популярных социальных сетей. Они перечисляли предоплату - полностью или частично - на банковскую карту мошенника. Суммы переводов достигали трех десятков тысяч рублей, сообщили в краевой полиции.

Однако ни товара, ни денег они не получали, а продавец исчезает и не выходил больше на связь. Оперативники ГУ МВД России по Пермскому краю задержали подозреваемого в серии мошенничеств. Им оказался неработающий 23-летний житель с.Елово Пермского края, ранее судимый за аналогичное преступление.

Дома у молодого человека был произведен обыск, изъяты вещественные доказательства. Возбуждены уголовные дела по всем фактам мошенничества.