В Пермском крае установят 56 новых комплексов фотовидеофиксации

СЕГОДНЯ 11:17 2018-09-05T11:17:27+03:00

На поставку и установку оборудования потратят более 672 млн рублей

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Центр безопасности дорожного движения Пермского края» объявил торги по выбору подрядчика на выполнение работ по поставке и установке оборудования фотовидеофиксации и весогабаритного контроля. По условиям контракта, новое оборудование должно быть размещено не позднее декабря 2019 года. Стоимость лота составляет более 672 тысячрублей.

Комплексы будут установлены согласно адресному плану, с которым можно ознакомиться на сайте. Отметим, что фиксаторы нарушений правил дорожного движения дополнительно установят на трассах Пермь-Березники, Пермь-Усть-Качка, Западный и Южный обходы Перми, Полазна-Чусовой, Черновское - граница Удмуртии и др.

Они будут отслеживать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, нарушение правил остановки и стоянки, движение по полосе встречного движения и др.

Кроме того, комплексы должны автоматически измерять весовые и габаритные параметры транспортных средств в движении без снижения скоростного режима.