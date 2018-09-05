2018-09-05T10:19:30+03:00
Общество

Ремонт Чусовского моста завершится к 25 сентября

Сейчас организовано реверсивное движение по мосту
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Продолжается ремонт Чусовского моста. Напомним, что на полосе движения в направлении в Березники были обнаружены дефекты, которые необходимо исправить.

Как сообщили в краевом министерстве транспорта, ремонтные работы должны быть завершены к 25 сентября. К этому времени необходимо демонтировать дорожное покрытие в месте повреждения, очистить оголенную арматуру от старого бетона, разобрать железобетонную плиту пролетного строения на месте дефекта.

После этого будет установлена опалубка для бетонирования, связаны арматурные сетки и проведено бетонирование плиты. На эти работы потребуется два дня. Но необходимо еще 14 суток для прочности бетона. Только после этого будут закончены работы по устройству гидроизоляции железобетонной плиты и устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Напомним, что на время проведения ремонта организовано реверсивное движения по одной полосе, которое регулируются светофором.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермяки ворвались в салон сотовой связи, связали продавца и похитили товар на 583 тысячи рублей
Жителя Прикамья, который спал с 17-летней подружкой, приговорили к обязательным работам
В Прикамье оштрафованы коллекторы, которая оказывали психологическое давление на неплательщиков
В Пермском крае женщины переводили деньги мошеннику деньги за шубы и куртки
В Пермском крае установят 56 новых комплексов фотовидеофиксации
В Прикамье изверг задушил бывшую сожительницу и годовалого ребенка, а затем поджег квартиру
В Прикамье задержали ревнивца, полтора месяца избивавшего сожительницу
В Перми трамвай наехал на 41-летнего мужчину
Прикамские депутаты собираются изменить транспортный налог
В Пермском районе водитель задушил случайную попутчицу ремнем от сумки
В Березниках трое безработных ограбили бармена из Туниса
В Перми мужчина три года насиловал усыновленных детей
В Прикамье двум рыбакам выписали по 20-тысячному штрафу
В Чайковском матершинник ответит за оскорбление судьи
В Прикамье должнику устроили засаду и забрали BMW
В Прикамье осудили водителя, который сбил несовершеннолетнего
В Прикамье к интернету подключат средние профессиональные учебные заведения
В Прикамье домашний тиран издевался над женой и тещей
Дмитрий Губерниев приедет в Пермь комментировать международный марафон
В Прикамье 19-летний парень хотел убить приемную мать ледорубом
В Перми завершено строительство нового кадетского корпуса на 460 учащихся
В Перми восстановлена подача горячей воды в часть домов Ленинского района
С 5 сентября из Перми можно будет вылететь в Ханты-Мансийск
Соцсети: в Березниках со здания заброшенной бани упал подросток
В Перми росгвардейцы задержали грабителя