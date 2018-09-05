Ремонт Чусовского моста завершится к 25 сентября

СЕГОДНЯ 10:19 2018-09-05T10:19:30+03:00

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Продолжается ремонт Чусовского моста. Напомним, что на полосе движения в направлении в Березники были обнаружены дефекты, которые необходимо исправить.

Как сообщили в краевом министерстве транспорта, ремонтные работы должны быть завершены к 25 сентября. К этому времени необходимо демонтировать дорожное покрытие в месте повреждения, очистить оголенную арматуру от старого бетона, разобрать железобетонную плиту пролетного строения на месте дефекта.

После этого будет установлена опалубка для бетонирования, связаны арматурные сетки и проведено бетонирование плиты. На эти работы потребуется два дня. Но необходимо еще 14 суток для прочности бетона. Только после этого будут закончены работы по устройству гидроизоляции железобетонной плиты и устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Напомним, что на время проведения ремонта организовано реверсивное движения по одной полосе, которое регулируются светофором.