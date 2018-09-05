В Прикамье изверг задушил бывшую сожительницу и годовалого ребенка, а затем поджег квартиру

СЕГОДНЯ 09:58 2018-09-05T11:22:26+03:00

Изменить размер текста: A A

25-летний житель Лысьвы в декабре 2017 года в арендованной квартире поругался со своей 23-летней бывшей сожительницей. Молодой человек вышел из себя, стал наносить женщине удары, а затем задушил проводом. На кухню, где парень убивал женщину, зашел ее сын, которому было 1 год и 11 месяцев. Изверг стал его душить рукаи, мальчик потерял сознание и мужчина подумал, что убил его.

Убийца ушел, однако через несколько часов вернулся на место преступления и поставил на зажженную газовую плиту емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Затем он закрыл квартиру и убедившись, что начался пожар, скрылся.

Соседи заметили возгорание и позвонили в пожарную охрану. Прибывшие огнеборцы нашли 23-летнюю женщину и ребенка без признаков жизни. Спустя сутки подозреваемый в убийстве был задержан.

- В ходе расследования уголовного дела было допрошено более 50 свидетелей, проведено 11 различных экспертиз, - рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета. - На время следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас уголовное дело завершено. 25-летний изверг предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух лиц, в том числе малоленего, общеопасным способом и поджог.