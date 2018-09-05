2018-09-05T09:19:04+03:00
Происшествия

В Прикамье задержали ревнивца, полтора месяца избивавшего сожительницу

Домашний тиран бил женщину руками и таскал за волосы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Жительница Чердыни обратилась в полицию за помощью. Она сообщила, что ее снова избил сожитель. В дежурной части пострадавшая призналась, что ее гражданский муж постоянно поднимает на нее руку. Девушка пояснила, что в состоянии алкогольного опьянения он бил ее руками по лицу, таскал за волосы. По словам пострадавшей, сожитель постоянно ревновал ее. В последний раз он разбил ей бровь и девушка пошла в полицию.

В настоящее время дознавателями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание», сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Кизеле домашний тиран издевался над женой и тещей. С декабря 2017 года по апрель 2018 года 34-летний мужчина избивал и истязал свою жену и тещу. По совокупности преступлений суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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