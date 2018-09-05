В Перми трамвай наехал на 41-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 07:57 2018-09-05T07:57:32+03:00

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4 сентября около 21.35 на улице Куйбышева у дома №98 трамвай наехал на 41-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой.

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. 34-летняя женщина-водитель трамвая не успела вовремя затормозить. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Перми задержали водителя, который сбил на «зебре» 12-летнюю девочку и скрылся. Ребенок и ее мама стали переходить дорогу возле школы №101, расположенной на улице Репина, 12 в Орджоникидзевском районе. Но внезапно послышался скрип тормозов – на школьницу наскочил Hyundai Tucson, который ехал со стороны улицы Лобвинской. 73-летнего водителя задержали в тот же день. По предварительным данным, он не сбавил скорость, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу.