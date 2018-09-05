В Пермском районе водитель задушил случайную попутчицу ремнем от сумки
36-летний житель Перми признан виновным в совершении убийства, которое он совершил еще 1 января этого года. Вечером он подвозил случайную попутчицу до дома из кафе. В пути водитель и 35-летняя пассажирка поссорились. На проселочной дороге возле деревни Косторята Пермского района он остановил машину и задушил попутчицу ремнем от сумки.
Тело женщины водитель выбросил из машины в поле, где оно потом обнаружили местные жители.
- В результате слаженной работы следователей и оперативных сотрудников полиции мужчина был задержан и привлечен к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.