В Пермском районе водитель задушил случайную попутчицу ремнем от сумки

СЕГОДНЯ 07:37 2018-09-05T07:38:20+03:00

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36-летний житель Перми признан виновным в совершении убийства, которое он совершил еще 1 января этого года. Вечером он подвозил случайную попутчицу до дома из кафе. В пути водитель и 35-летняя пассажирка поссорились. На проселочной дороге возле деревни Косторята Пермского района он остановил машину и задушил попутчицу ремнем от сумки.

Тело женщины водитель выбросил из машины в поле, где оно потом обнаружили местные жители.

- В результате слаженной работы следователей и оперативных сотрудников полиции мужчина был задержан и привлечен к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.