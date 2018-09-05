В Березниках трое безработных ограбили бармена из Туниса

СЕГОДНЯ 07:28 2018-09-05T07:29:11+03:00

Они похитили у иностранца деньги и видеорегистратор

Изменить размер текста: A A

3 сентября в Березниках было совершено разбойное нападение на гражданина Туниса. Около семи часов вечера трое мужчин зашли в развлекательное заведение, где тунисец работает барменом. Они стали бить иностранца и угрожая ножом, похитили у иностранца деньги и видеорегистратор.

На место преступления вызвали полицию. Стражи порядка опросили свидетелей и установили автомобиль, на котором скрылись грабители. В кратчайшие сроки преступники были задержаны. Ими оказались нигде не работающие березниковцы в возрасте от 21 до 25 лет.

Грабители водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Часть похищенного имущества у троицы нападавших изъяьта, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Прикамье должнику устроили засаду и забрали BMW. Владелец «бумера» задолжал 350 тысяч рублей