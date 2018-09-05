2018-09-05T07:29:11+03:00
Происшествия

В Березниках трое безработных ограбили бармена из Туниса

Они похитили у иностранца деньги и видеорегистратор
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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3 сентября в Березниках было совершено разбойное нападение на гражданина Туниса. Около семи часов вечера трое мужчин зашли в развлекательное заведение, где тунисец работает барменом. Они стали бить иностранца и угрожая ножом, похитили у иностранца деньги и видеорегистратор.

На место преступления вызвали полицию. Стражи порядка опросили свидетелей и установили автомобиль, на котором скрылись грабители. В кратчайшие сроки преступники были задержаны. Ими оказались нигде не работающие березниковцы в возрасте от 21 до 25 лет.

Грабители водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Часть похищенного имущества у троицы нападавших изъяьта, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Прикамье должнику устроили засаду и забрали BMW. Владелец «бумера» задолжал 350 тысяч рублей

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