2018-09-04T19:36:14+03:00
Происшествия

В Перми мужчина три года насиловал усыновленных детей

Преступления он снимал на камеру, чтобы снять порнографическое видео
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Перми осудили 50-летнего педофила. Как установили следователи, с сентября 2014 года по май 2017 года мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении двух усыновленных маленьких детей.

- При этом осужденный осуществлял видеосъемку в целях изготовления порнографических материалов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. -В его отношении возбудили уголовное дело по статьям "насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", "использование несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов".

Всего следователи доказали 16 эпизодов преступления.

Приговором суда 50-летнему педофилу назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

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