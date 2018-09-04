В Прикамье двум рыбакам выписали по 20-тысячному штрафу

СЕГОДНЯ 17:09 2018-09-04T17:09:27+03:00

В период нереста можно рыбачить только на удочку с берега. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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На двух жителей Кунгура завели уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов – рыбы. Сотрудники полиции поймали их с запрещенным орудием лова – с сетями.

Усугубило вину кунгурских браконьеров то обстоятельство, что на браконьерскую рыбалку они вышли в нерестовый период. Поэтому на них завели уголовное дело, которое передали в суд. Рыбакам грозило до 5 лет лишения свободы, но на первый раз судьи решили ограничиться крупным штрафом.

- Отягчающим вину браконьеров стало и то, что они действовали по предварительному сговору, - сообщили в прокуратуре Пермского края. - Суд, назначил виновным наказание в виде штрафа в сумме 20 тысяч рублей каждому. Приговор суда вступил в законную силу.