В Чайковском матершинник ответит за оскорбление судьи

СЕГОДНЯ 15:29 2018-09-04T15:29:18+03:00

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Житель Чайковского не стеснялся в выражениях, когда высказывал свое несогласие с решением судьи. За неуважение к суду в отношении любителя «крепких» слов возбуждено уголовное дело.

- Лингвистическая экспертиза установила наличие неприличной языковой формы выражения негативной информации, - сообщили в службе судебных приставов.

Теперь любителю крепких выражений грозит штраф в 200 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или исправительные работы сроком до 6 месяцев.

. или размеру заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев.

Сейчас с материалами уголовного дела работают следователи. Окончательное решение о применении к матершиннику определенной санкции будет принято судом.