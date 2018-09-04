В Прикамье должнику устроили засаду и забрали BMW

СЕГОДНЯ 15:09 2018-09-04T15:09:43+03:00

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Житель Прикамья лишился немецкого автомобиля, несмотря на все попытки скрыться от судебных приставов. Мужчина задолжал 600 тысяч рублей. Часть денег он отдал, а 350 тысяч не спешил возвращать.

Судебный пристав отдела по Чусовому и Горнозаводскому району наложил арест на его автомобиль BMW 525. Иномарку оценили и передали на реализацию.

- Однако покупателей на автомобиль не нашлось и взыскателю предложили забрать его себе в счет погашения долга, - сообщили в службе судебных приставов. - Должник, узнав, что его «бумер» заберет себе взыскатель, он якобы уехал на машине в командировку и не объявлялся несколько недель.

Судебный пристав направил в ГИБДД постановление о задержании арестованного автомобиля. Рано утром сотрудник ФССП получил сообщение о том, что должник вернулся домой и экипаж ДПС направляется к нему.

Инспектор в сопровождении полицейских поднялся в квартиру неплательщика. Дверь служителям закона открыла его супруга и сказала, что муж находится в командировке и когда вернется неизвестно.

Сделав вид, что поверили, стражи порядка устроили засаду во дворе дома. Через несколько минут должник вышел из подъезда, направился к авто и уже собирался уехать, но дорогу перекрыли сотрудники ГИБДД. Автомобиль погрузили на эвакуатор и передали взыскателю по акту приема-передачи.