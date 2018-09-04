В Прикамье осудили водителя, который сбил несовершеннолетнего

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-04T13:30:29+03:00

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В селе Тюндюк Бардымского района водитель автомобиля ВАЗ-210930 на автодороге Барда-Куеда допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который находился на обочине проезжей части. Через несколько дней пешеход скончался в больнице.

Бардымский районный суд рассмотрел уголовное дело и приговорил водителя к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года.

Также с виновного взыскано около 3 млн. рублей родственникам погибшего морального и материального вреда. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Тем временем, в Перми задержали водителя, который сбил на «зебре» 12-летнюю девочку и скрылся. Девочка и ее мама стали переходить дорогу возле школы №101, расположенной на улице Репина, 12 в Орджоникидзевском районе. Но внезапно послышался скрип тормозов – на школьницу наскочил Hyundai Tucson, который ехал со стороны улицы Лобвинской.