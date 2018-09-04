В Прикамье к интернету подключат средние профессиональные учебные заведения

СЕГОДНЯ 12:51 2018-09-04T12:51:47+03:00

В этом году глобальная сеть появится в 14 техникумах и колледжах региона

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В этом году к высокоскоростному интернету «Ростелеком» подключит 14 колледжей и техникумов региона. Оставшиеся 5 средних профессиональных учебных заведений будут подключены в следующем году. Таким образом, к 2020 году все техникумы и колледжи будут обеспечены высокоскоростным интернетом.

- В каждое учебное заведение будет проведен канал связи, обеспечивающий доступ к сети интернет на скорости не менее 100 Мбит/с, - говорит директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Сандалов. - Также во всех колледжах и техникумах будут установлены две беспроводные точки доступа с обязательной идентификацией пользователей. Высокоскоростной интернет обеспечит обучающихся максимальным доступом к образовательным информационным ресурсам, а также расширит их возможности для профессионального роста.

Список средних профессиональных учебных заведений для подключения к высокоскоростному интернету:

1. Частинский филиал ГБПОУ "Строгановский колледж"

2. Уинский филиал ГАПОУ "Краевой политехнический колледж"

3. ГБПОУ "Соликамский технологический колледж"

4. ГБПОУ "Березниковский медицинский колледж"

5. ГБПОУ "Кунгурский центр образования № 1"

6. ГБПОУ "Чусовское медицинское училище (техникум)"

7. Куединский филиал ГАПОУ "Краевой политехнический колледж"

8. ГБПОУ "Соликамский политехнический техникум"

9. ГБПОУ "Коми-Пермяцкий агротехнический техникум"

10. Большесосновский филиал ГБПОУ "Строгановский колледж"

11. ГБПОУ "Кудымкарский педагогический колледж"

12. ГБПОУ "Кудымкарский лесотехнический техникум"

13. Юсьвинский филиал ГБПОУ "Коми-Пермяцкий агротехнический техникум"

14. ГБПОУ "Кудымкарское медицинское училище"