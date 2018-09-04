Дмитрий Губерниев приедет в Пермь комментировать международный марафон

СЕГОДНЯ 09:45 2018-09-04T11:40:56+03:00

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Российский телеведущий канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев будет комментировать Пермский международный марафон в паре с мастером спорта СССР по спортивной ходьбе Вадимом Злобиным. В стартовом городке для зрителей будут установлены большие экраны с трансляцией.

Самое знаковое событие осени состоится в ближайшие выходные, 8 и 9 сентября.

В субботу участников забега ждут на выдаче стартовых пакетов в Театре-Театре с 10 до 20 часов. Дети, которые побегут в воскресенье, получат бесплатное мороженое. А с 16 до 19 часов для всех зарегистрированных спортсменов пройдет традиционная Pasta party.

Также 8 сентября с 10 часов начнется регистрация участников всероссийского командного турнира по кроссфиту «Парма 59», а в 11 часов стартуют сами соревнования, которые пройдут в течение дня. В 14:30 на площади перед Театром-Театром начнется этап чемпионата России по силовому экстриму «Самый сильный человек России 2018» (стронгмен).

9 сентября в 8:30 в стартовом городке начнется разминка участников. В 9 часов будет дан старт на длинные дистанции – 10 км, 21,1 км и 42,195 км. В 09:15 на дистанции 200 метров свои силы попробуют участники на колясках. В 14 часов они выйдут на старт участники забега на 3 км.

Зрители смогут поддержать бегунов по всему маршруту – от площади у Театра-Театра по улице Ленина, Комсомольскому проспекту, улице Сибирской с обеих сторон трассы. Торжественное закрытие марафона состоится в 15:30.