2018-09-04T09:02:24+03:00
Происшествия

В Перми восстановлена подача горячей воды в часть домов Ленинского района

Авария произошла 3 сентября на перекрестке улиц Пермская и Газеты «Звезда»
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Специалисты «Пермской сетевой компании» продолжают восстановительные работы в центре Перми. Часть домов уже подключены к горячему водоснабжению. Еще остаются без воды 67 жилых домов и 13 социально-культурных объектов.

Напомним, утром 3 сентября забил фонтан с кипятком в центре Перми. Энергетики обнаружили дефект запорной арматуры в тепловой камере на перекрестке улиц Пермская и Газеты «Звезда».

- Ремонтные бригады «Пермской сетевой компании» оперативно провели демонтаж неисправного оборудования и устранили неполадку, - отметили в пресс-службе ПСК. - Энергетики приступили к заполнению тепловой сети в 20 часов. Все ремонтно-восстановительные мероприятия на тепловой сети были завершены согласно ранее заявленным срокам.

Под отключение попали 117 объектов, в том числе 109 жилых домов. На месте происшествия работалв бригада энергетиков из 10 человек, а также спецтехника.

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