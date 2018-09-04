С 5 сентября из Перми можно будет вылететь в Ханты-Мансийск

СЕГОДНЯ 07:46 2018-09-04T07:46:50+03:00

Самолеты будут летать два раза в неделю: по средам и пятницам

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Авиакомпания Utair с 5 сентября начнет выполнять регулярные рейсы из Перми в Ханты-Мансийск. Самолеты будут летать два раза в неделю: по средам и пятницам. Время в пути составит 2 ч 30 мин, сообщили в пермском аэропорту.

Все рейсы будут выполняться на самолетах типа ATR72, которые вмещают до 70 человек.

Кроме того, 1 сентября пермяки впервые смогли вылететь прямыми рейсами до Когалыма и Сургута. Самолеты в эти города будут летать один в неделю по субботам. А с 18 сентября авиакомпания Utair планирует запустить еще один, дополнительный рейс в Сургут по вторникам. Продолжительность перелета Пермь — Когалым составит 3 ч 5 мин, время в пути Пермь — Сургут 2 ч 55 мин.

Также в пермском аэропорту сообщили, что 18 сентября планируется запуск рейсов в Минеральные воды авиакомпании «Победа».