С 5 сентября из Перми можно будет вылететь в Ханты-Мансийск
Авиакомпания Utair с 5 сентября начнет выполнять регулярные рейсы из Перми в Ханты-Мансийск. Самолеты будут летать два раза в неделю: по средам и пятницам. Время в пути составит 2 ч 30 мин, сообщили в пермском аэропорту.
Все рейсы будут выполняться на самолетах типа ATR72, которые вмещают до 70 человек.
Кроме того, 1 сентября пермяки впервые смогли вылететь прямыми рейсами до Когалыма и Сургута. Самолеты в эти города будут летать один в неделю по субботам. А с 18 сентября авиакомпания Utair планирует запустить еще один, дополнительный рейс в Сургут по вторникам. Продолжительность перелета Пермь — Когалым составит 3 ч 5 мин, время в пути Пермь — Сургут 2 ч 55 мин.
Также в пермском аэропорту сообщили, что 18 сентября планируется запуск рейсов в Минеральные воды авиакомпании «Победа».