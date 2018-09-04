Соцсети: в Березниках со здания заброшенной бани упал подросток

СЕГОДНЯ 06:40 2018-09-04T06:40:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Березниках подросток упал со здания заброшенной бани на улице Березниковской. С черепно-мозговой травмой он доставлен в больницу. Как рассказывают очевидцы в соцсетях, это здание давно стало местом отдыха березниковских подростков, которые собираются там компаниям.

- Шла с работы, видела, что у здания стояли мальчишки и девчонки, - рассказывает Ольга. - Человек 20. Сначала не придала значения, там всегда много людей. Затем увидела лежащего парня, его откачивали взрослые, били по лицу и обливали водой.

Тем временем, в Осе сотрудники Росгвардии спасли двоих детей, которых родители заперли дома. Девочка сидела на подоконнике в окне на пятом этаже, а мальчик плакал и просил кушать. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии позвонили в квартиру. Девочка через дверь рассказала, что мама оставила её с братом одних дома. Прошло несколько часов, а она так не вернулась. Росгвардейцы вместе с инспектором по делам несовершеннолетних вскрыли входную дверь. Стражи порядка отвезли детей в районную больницу. Полиция начала проверку родителей детей.