В Перми росгвардейцы задержали грабителя

СЕГОДНЯ 06:27 2018-09-04T06:27:38+03:00

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В Дзержинском районе краевой столицы сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны сообщили о нападении на пермячку. Прибыв на место преступления. росгвардейцы опросили женщину. Она рассказала, что молодой парень похитил у нее сотовый телефон и сумку, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По горячим следам стражи порядка задержали молодого человека, подходящего под описание, на проспекте Парковый. Женщина опознала преступника. Им оказался ранее судимый 32-летний житель краевой столицы.

Ранее мы писали, что в Осе сотрудники Росгвардии спасли двоих детей, которых родители заперли дома. Жильцы дома по ул. Степана Разина, 79 сообщили наряду группы задержания вневедомственной охраны, что на пятом этаже на подоконнике сидит маленькая девочка. Окно открыто и ребенок может запросто упасть.