В Чайковский съедутся сильнейшие «летающие лыжники» со всего света

СЕГОДНЯ 06:15 2018-09-04T06:15:34+03:00

8-9 сентября он примет этап летнего Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина

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8 сентября зрителей ждут соревнования команд, на следующий день - индивидуальные выступления женщин и мужчин. В Чайковский прилетят спортсмены со всего мира - от Японии до США.

В желтой майке лидера общего зачета летнего Кубка мира начнет соревнования пермяк Евгений Климов.

В Чайковском гости соревнований смогут попробовать чебуреки по старинному уральскому рецепту, сфотографироваться в «полете за мечтой», подняться почти на уровень летящих лыжников на воздушном шаре. Кроме того, каждый желающий сможет выковать себе на память в настоящей полевой кузне парящую птицу, знакомую по Пермскому звериному стилю.

Для юных зрителей будет установлен детский трамплин, с которого можно будет совершить первый прыжок под присмотром опытных инструкторов.

Соревнования в Чайковском будет транслировать на канале EUROSPORT.