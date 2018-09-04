В Чайковский съедутся сильнейшие «летающие лыжники» со всего света
8 сентября зрителей ждут соревнования команд, на следующий день - индивидуальные выступления женщин и мужчин. В Чайковский прилетят спортсмены со всего мира - от Японии до США.
В желтой майке лидера общего зачета летнего Кубка мира начнет соревнования пермяк Евгений Климов.
В Чайковском гости соревнований смогут попробовать чебуреки по старинному уральскому рецепту, сфотографироваться в «полете за мечтой», подняться почти на уровень летящих лыжников на воздушном шаре. Кроме того, каждый желающий сможет выковать себе на память в настоящей полевой кузне парящую птицу, знакомую по Пермскому звериному стилю.
Для юных зрителей будет установлен детский трамплин, с которого можно будет совершить первый прыжок под присмотром опытных инструкторов.
Соревнования в Чайковском будет транслировать на канале EUROSPORT.