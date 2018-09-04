2018-09-04T06:05:38+03:00
Происшествия

В Прикамье на трассе сбили лосиху

Это уже 58 ДТП с начала года
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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31 августа в Большесосновском районе на 2,6 км трассы Черновское- граница Удмуртии в охотхозяйстве «Луговское» легковой автомобиль сбил трехлетнюю лосиху, которая перебегала дорогу. Животное погибло.

Как отмечают в краевом минприроды, с начала года на территории Пермского края зафиксировано 58 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных.

Напомним, что в 2017 году произошло 64 таких аварий. Автомобилистам, особенно в темное время суток, следует обращать внимание на дорожный знак «Дикие животные», который выставляется в местах возможного выхода животных. Необходимо сбавить скорость до 40 км/ч. В этом случае есть возможность затормозить до полной остановки, не нанеся ущерб автомобилю и животному.

Также отмечается, что страховка покрывает ущерб, причиненный животному миру, в случае гибели животного при ДТП. В случае гибели лося – это 80 тысяч рублей, кабана – 30 тысяч, косули – 40 тысяч, медведя – 60 тысяч.

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