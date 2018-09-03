В Перми задержали водителя, который сбил на «зебре» 12-летнюю девочку и скрылся

СЕГОДНЯ 18:58 2018-09-03T18:58:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 3 сентября в микрорайоне «Гайва» произошло ДТП с участием 12-летнего ребенка. Девочка и ее мама стали переходить дорогу возле школы №101, расположенной на улице Репина, 12 в Орджоникидзевском районе. Но внезапно послышался скрип тормозов – на школьницу наскочил Hyundai Tucson, который ехал со стороны улицы Лобвинской.

Вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшей девочке, водитель иномарки нажал на газ и скрылся.

К счастью, травмы у девочки, которую отвезли на «скорой» в больницу, оказались не слишком серьезными.

73-летнегно водителя Hyundai Tucson задержали в тот же день.

- По предварительным данным, он не сбавил скорость, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу и не пропустил переходящих дорогу людей, нарушив тем самым правила дорожного движения, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого ДТП.