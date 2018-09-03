Прокурору Пермского края не понравилось в следственном изоляторе

СЕГОДНЯ 17:50 2018-09-03T17:50:32+03:00

Он потребовал от руководителя регионального ГУФСИН устранить нарушения в пермском СИЗО

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В следственный изолятор №5, расположенный в Перми на улице Соликамской, 246а, приехал прокурор Пермского края Андрей Юмшанов.

- Он посетил режимный корпус, карцеры, жилые помещения отряда по хозяйственному обслуживанию, побеседовал с осужденными и подследственными, - сообщили в краевой прокуратуре. – В ходе проверки выявились многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил, требований пожарной безопасности и законодательства в сфере рассмотрения обращений граждан. Выяснилось, что в исправительном учреждении неправильно поставлена воспитательная работа с помещенными под стражу.

По результатам проверки прокурором края направил в адрес начальника ГУФСИН России по Пермскому краю представление об устранении нарушений закона.

В прокуратуре пообещали проконтролировать то, как будет выполнено это представление.