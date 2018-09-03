2018-09-03T17:50:32+03:00
Общество

Прокурору Пермского края не понравилось в следственном изоляторе

Он потребовал от руководителя регионального ГУФСИН устранить нарушения в пермском СИЗО
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
В пермском СИЗО нарушали закон.В пермском СИЗО нарушали закон.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В следственный изолятор №5, расположенный в Перми на улице Соликамской, 246а, приехал прокурор Пермского края Андрей Юмшанов.

- Он посетил режимный корпус, карцеры, жилые помещения отряда по хозяйственному обслуживанию, побеседовал с осужденными и подследственными, - сообщили в краевой прокуратуре. – В ходе проверки выявились многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил, требований пожарной безопасности и законодательства в сфере рассмотрения обращений граждан. Выяснилось, что в исправительном учреждении неправильно поставлена воспитательная работа с помещенными под стражу.

По результатам проверки прокурором края направил в адрес начальника ГУФСИН России по Пермскому краю представление об устранении нарушений закона.

В прокуратуре пообещали проконтролировать то, как будет выполнено это представление.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми задержали водителя, который сбил на «зебре» 12-летнюю девочку и скрылся
В Перми охранник магазина украл телефон у покупательницы
В Прикамье открыто движение через реку Сюзьва
В Прикамье полицейский спас дом от пожара
В Прикамье сотрудники Росгвардии спасли двоих детей, которых родители заперли дома
В Прикамье фокусника не отпускали на гастроли в Южную Корею, пока он не рассчитается с долгами
В Прикамье в ночь на вторник ожидаются заморозки
В Пермском цирке покажут шоу Гии Эрадзе «Баронеты»
В центре Перми прорвало трубу с кипятком, без горячей воды остались 117 домов
В Прикамье пьяный парень угнал у друга машину и отправился в колонию
Апгрейд села Фролы подходит к завершению
На Чусовском мосту из-за проведения ремонтных работ ограничено движение транспорта
На пермскую эспланаду потратят 258 млн рублей
В Перми 33-летний отчим убил 6-летнюю падчерицу
В Пермском крае задержан дачный вор
В Пермском районе сосед по даче увидел пожар и спас двух девочек
В Перми на пожаре погиб мужчина