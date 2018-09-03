2018-09-03T15:19:57+03:00
Происшествия

В Перми охранник магазина украл телефон у покупательницы

Девушка оставила гаджет в корзинке для продуктов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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42-летний охранник магазина в Кировском районе Перми похитил сотовый телефон у покупательницы. 28-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о пропаже телефона. Она пояснила, что заметила пропажу после выхода из магазина.

Стражи порядка выяснили, что гаджет забрал охранник магазина. Девушка оставила телефон в корзинке для продуктов. Имущество изъято и возвращено законной владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются, сообщили в краевой полиции.

Сотрудники полиции призывают жителей быть бдительными и не оставлять личные вещи без присмотра в кафе, спортзалах, магазинах и других общественных местах.

Тем временем, в Прикамье пьяный парень угнал у друга машину и отправился в колонию. Его подельник в скором времени тоже предстанет перед судом.

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