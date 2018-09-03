2018-09-03T15:10:49+03:00
Общество

В Прикамье открыто движение через реку Сюзьва

Ремонт моста закончен досрочно
Константин КЯКИНЕН
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В Краснокамском районе досрочно завершены работы по ремонту моста на 449-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» через реку Сюзьва в Краснокамском районе. Движение полностью открыто.

- Мост находится на федеральной трассе М-7 «Волга», соединяющей Москву с европейскими регионами страны, - объясняют специалисты Упрдор «Прикамье». - Ежедневно здесь проезжают более 30 тысяч автомобилей.

Подрядчик заменил балки пролётных строений, отремонтировал подходы к мосту, положил новый асфальт, а также установил барьерное и перильное ограждения.

Напомним, в 2017 году работы на мосту через Сюзьву были приостановлены в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения работ. Упрдор «Прикамье» расторгло контракт в одностороннем порядке. На недобросовестного подрядчика наложены штрафные санкции.

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