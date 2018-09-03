В Прикамье полицейский спас дом от пожара

СЕГОДНЯ 14:58 2018-09-03T14:58:32+03:00

Он увидел, что горит сарай и начал тушить огонь до приезда пожарных

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29 августа в поселке Октябрьском в шесть утра майор полиции Александр Беляев увидел дым над домами. Он позвонил в пожарную охрану, а сам побежал к месту возгорания.

- Когда я подошел ближе и увидел, что горит сарай, - рассказывает Алексей Беляев. - Хозяйка выбежала из дома и дала мне ключи от машины, попросив отогнать ее, поскольку сама не умела водить.

После этого он вернулся к сараю, где хозяева держат животных. Майор вывел их на улицу и начал тушить пожар. Протянул шланг с водой и обливал водой строение до прибытия пожарных расчетов. Благодаря этому пламя не перекинулось на жилой дом.

Майора полиции от всего сердца поблагодарила хозяйка дома.

- Не подоспей он вовремя, наша семья осталась бы без имущества и жилья, - признается Лариса Грицик. - Только благодаря собранности, рассудительности и грамотным действиям Александра Беляева нам удалось избежать более тяжких последствий.