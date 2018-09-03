2018-09-03T15:11:18+03:00
Общество

В Прикамье сотрудники Росгвардии спасли двоих детей, которых родители заперли дома

Девочка сидела на подоконнике в окне на пятом этаже, а мальчик плакал и просил кушать
Константин КЯКИНЕН
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В Осе жильцы дома по ул. Степана Разина, 79 сообщили наряду группы задержания вневедомственной охраны, что они увидели, что на пятом этаже подоконнике сидит маленькая девочка. Окно открыто и ребенок может запросто упасть, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии позвонили в квартиру. Девочка через дверь рассказала, что мама оставила её с братом одних дома. Прошло несколько часов, а она так не вернулась.

Росгвардейцы вместе с инспектором по делам несовершеннолетних вскрыли входную дверь.

- В квартире был беспорядок, на полу разбросаны вещи, макаронные изделия, крупа и мука, - рассказал прапорщик полиции Фидаиль Мукатанов. - Двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка были в комнате одни. Мальчик плакал и постоянно говорил, что хочет кушать.

Стражи порядка отвезли детей в районную больницу. Полиция начала проверку родителей детей.

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