В Прикамье фокусника не отпускали на гастроли в Южную Корею, пока он не рассчитается с долгами

СЕГОДНЯ 13:51 2018-09-03T13:51:50+03:00

Он переехал из Пермского края в Санкт-Петербурге и забыл о существовании задолженности

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На юге Прикамья судебный пристав направил постановление о возбуждении исполнительного производства. По повестке пришел двоюродный брат неплательщика. Он рассказал, что его родственник переехал в Санкт-Петербург. В ближайшее время он собирается на гастроли в Южную Корее в составе труппы иллюзионистов.

Судебный пристав сказал двоюродному брату, что фокусника не выпустят за границу, пока он не выплатит все долги.

Родственник позвонил своему брату-неплательщику и рассказал о своем разговоре с судебным приставом, рассказав о возможных последствиях его долгов.

- Мастер иллюзий понял, что играть с законом не стоит и через несколько дней погасил задолженность в полном объеме, сообщили в службе судебных приставов.

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