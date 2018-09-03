В Прикамье в ночь на вторник ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 13:29 2018-09-03T13:29:37+03:00

Кроме того, в крае сохраняется высокая пожарная опасность

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Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях. Так, в ночь на 4 сентября по краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до нуля градусов.

Специалисты управления напоминают жителям, что заморозки представляют опасность для растений. Для того, чтобы их обезопасить, следует закрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спандоболом), соломой.

Кроме того, на юге Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса. Чтобы избежать случайного возгорания леса и развития стихийного пожара в лесу, следует соблюдать меры безопасности.

- Особое внимание следует уделить разведению костров, - отмечают в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Помните, что человеческий фактор - это одна из распространенных причин возникновения природных пожаров.