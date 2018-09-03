В Пермском цирке покажут шоу Гии Эрадзе «Баронеты»

СЕГОДНЯ 13:14 2018-09-03T13:15:06+03:00

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В Перми пройдут гастроли знаменитого шоу Гии Эрадзе «Баронеты». Представления пройдут с 15 сентября по 14 октября в Пермском цирке.

«Баронеты» - это более 100 дрессированных животных: тигры, леопарды, пантеры, пеликаны, олени и многие другие.

- 90 человек артистического состава - феерия на манеже, которая сменяется душевной историей настоящей любви знакомых с детства персонажей Мальвины и Пьеро – воздушных гимнастов на ремнях, - рассказали организаторы. - А «Принцесса российского цирка» Татьяна Махортова, грациозно вращающая 40 обручей, балансирует на шпильках на зеркальном шаре.

А аттракцион с участием тигров, лилигров, леопардов и черных пантер под руководством Наталии и Андрея Широкаловых - рекордсмен по количеству наград.

Премьерные представления: 15 сентября в 15-00 и 16 сентября в 15-00. Далее по субботам и воскресеньям по 14 октября включительно.

Стоимость билетов от 800 до 1800 руб. Детям до 3-х лет - бесплатный вход.

Справки по телефону: 8 (342) 260 48 87; 8-961-206-66-11.