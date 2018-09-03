В центре Перми прорвало трубу с кипятком, без горячей воды остались 117 домов

СЕГОДНЯ 12:48 2018-09-03T12:48:50+03:00

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В Перми на перекрестке Пермской – Газеты «Звезда» забил фонтан кипятка. Как сообщили в городской администрации, дефект запорной арматуры в тепловой камере обнаружен сегодня в ходе планового осмотра. В результате произошла утечка.

Под отключение попали 117 объектов, в том числе 109 жилых домов. Сейчас на месте происшествия работают бригада энергетиков из 10 человек, а также спецтехника. В ПСК обещали, что подача горячего водоснабжения будет восстановлена в течение дня.

Ранее мы писали, что на Чусовском мосту из-за проведения ремонтных работ ограничено движение транспорта. Дорога ремонтируется из-за того, что ранее были выявлены дефекты дорожного полотна на полосе движения из Перми в Березники На мосту выставлен наряд ГИБДД, организовано реверсивное движение по одной полосе.