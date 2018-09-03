Апгрейд села Фролы подходит к завершению

СЕГОДНЯ 11:13 2018-09-03T11:13:53+03:00

Застройщик «Трест № 14» ввел в эксплуатацию один из трех последних домов в ЖК «Первоцветы»

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Село Фролы Пермского края за последнее десятилетие кардинально поменяло свой облик. Застройщики обратили на огромную неосвоенную территорию внимание и дали новое дыхание этому кусочку земли в Пермском районе. «Трест № 14» один из первых начал застраивать Фролы и, фактически, дал новый импульс к развитию села.

Первооткрыватели с размахом

С 2006 года здесь застройщиком было возведено более 108 тыс. кв. м современного жилья, а также административных и общественных зданий. Переводя на простой русский язык – во Фролах на счету компании одна из самых больших в Пермском крае школ «Навигатор», амбулаторная поликлиника и 16 многоквартирных жилых домов, в которых на данный момент проживает более 5 тыс. человек. Новостройки, кстати, входят в масштабный ЖК «Первоцветы», который по своему завершению будет состоять из 19 домов.

Стоит отметить, что современные высотные кирпичные дома во Фролах по своей комфортабельности ни в чем не уступают домам городской застройки, при том располагаются в загородной зоне. А функциональные планировки с просторными кухнями, лоджиями и балконами, предусматривают всё необходимое и направлены на создание максимального уюта.

Жилой комплекс расположен всего в 10 км от центра Перми. Микрорайон активно развивается и хорошо связан с городом общественным транспортом.

«Квартиры в ЖК «Первоцветы» продавались по доступным ценам, а сейчас большим спросом у ритейл-компаний пользуются административные и торговые площади на первых этажах домов и поблизости. «Трест 14» доказал, что остается надежным застройщиком, одним из первых застраховал ответственность перед дольщиками. Это говорит, что «Трест 14» учитывает новые требования к строительным компаниям и постоянно развивается», - отмечает директор риэлторского агентства «Ларец» Андрей Ляшков.

17-ый к бою готов!

Дома комплекса сдаются с полной строительной отделкой, что облегчает переезд – о ремонте можно подумать позже или не думать совсем.

Перевозят вещи, предметы интерьера и мебели, не переживая о ремонте в данный период жители дома по адресу: ул. Весенняя, 14А. Строительная компания «Трест №14» недавно достроила и ввела в эксплуатацию этот новый девятиэтажный трехподъездный дом, также ставший частью ЖК «Первоцветы».

Он построен в соответствии с новыми требованиями к объектам долевого строительства. Общая площадь дома более 5,6 тыс. кв. м. Дом возведен из кирпича по классической технологии, что делает его надежным и теплым. Здание соответствуют «В» классу энергоэффективности.

Кирпичная новостройка на Весенней, 14А состоит из 116 квартир. В их числе 70 однокомнатных квартир, 29 двухкомнатных и 17 трехкомнатных. Площадь квартир составляет от 34 до 79 кв. м, а планировки продуманы и функциональны.

К моменту сдачи дома в нем были проданы все квартиры. Большинство новоселов - молодые семьи. Квартиры в новом доме стали их первым жильем. В компании отмечают, что более половины квартир приобретены с использованием материнского капитала и в ипотеку.

Общественные пространства жилого комплекса обустроены, они включают современные и безопасные детские площадки, спортивные площадки и места отдыха, зеленые зоны, а также достаточно места для парковки автотранспорта.

Финишная прямая

Работа компании «Трест № 14» во Фролах завершится в 1 квартале 2019 года, когда будет сдано два последних дома комплекса. К осени 2018 года готовится к сдаче дом по ул. Весенняя, 14 (80 квартир) и завершит застройку жилой дом по ул. Весенняя, 16 (152 квартиры), срок сдачи которого - 1 квартал 2019 года.

«На наших глазах Фролы стремительно развиваются и сегодня фактически являются продолжением Свердловского района Перми. Появился новый, можно сказать, молодежный микрорайон. Строительство школы «Навигатор», амбулаторной поликлиники, конечно, добавило ему привлекательности. ЖК «Первоцветы» - один из наших крупных проектов, строится в условиях перемен в строительной отрасли, в соответствии с новыми более жесткими требованиями к долевому строительству. И мы рады, что он выходит на финишную прямую. Это знаковый для нас проект», - говорит заместитель генерального директора по развитию ПАО «Трест 14» Наталья Белобородова.