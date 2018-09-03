На Чусовском мосту из-за проведения ремонтных работ ограничено движение транспорта

СЕГОДНЯ 11:11 2018-09-03T11:11:57+03:00

Изменить размер текста: A A

3 сентября на Чусовском мосту ремонтируется дорога, поскольку были выявлены дефекты дорожного полотна на полосе движения из Перми в Березники.

Как сообщили в краевом министерстве транспорта, подрядчик приступил к обследованию, а в ближайшее время начнет ремонт.

На мосту выставлен наряд ГИБДД, организовано реверсивное движение по одной полосе.

Водителей просят быть внимательными, не нарушать порядок проезда транспорта по мосту и соблюдать скоростной режим.

Ранее мы писали, что в этом году построят первые опоры нового моста через Чусовую. Полностью мост планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.В планах – до конца года построить грузовой причал, первую и последнюю опоры моста, а также опоры путепровода над железнодорожным полотном в Пальниках. Новый мост станет «близнецом» существующего. Он будет расположен на расстоянии 18 метров от действующего моста и примет на себя половину транспортной нагрузки.