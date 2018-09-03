На пермскую эспланаду потратят 258 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:47 2018-09-03T10:47:41+03:00

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Заявки на аукцион по реконструкции эспланады в Перми можно подать до 20 сентября. Начальная цена контракта - 258,3 млн рублей. За основу взят проект, разработанный ООО «ТехДорГрупп», эта же компания ведет реконструкцию набережной в Перми.

Проект новой эспланады был представлен общественности в феврале этого года. В сквере 68 квартала уже строят новый фонтан, будут уложены новые тротуары и искусственные холмы по периметру, которые должны создать природный ландшафт. На холмах будут посажены различные деревья. Туда, по замыслу проектировщиков, будут встроены полукруглые скамьи для отдыха, с которых будет отличная видна сцена. Также за эти деньги подрядчики должны построить площадку для гольфа, амфитеатр и два кафе. Проект предусматривает как летний, так и зимний варианты использования центра Перми.