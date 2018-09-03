В Перми 33-летний отчим убил 6-летнюю падчерицу

СЕГОДНЯ 10:37 2018-09-03T10:37:56+03:00

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31 августа в квартире в доме в Кировском районе Перми было обнаружено тело 6-летней девочки. В этот же день по подозрению в совершении преступлении был задержан 33-летний отчим погибшего ребенка.

По версии следствия, мужчина насмерть избил ребенка в своей квартире. Мать девочки в это время была на работе. Избиение девочки происходило на глазах ее 9-летней сестры.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и лично исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Следственного комитета Алексей Сердюков, - сообщили в краевом следственном комитете. - По указанию руководителя для детального выяснения роли в произошедшем органов системы профилактики, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти погибшей девочки и установления наличия телесных повреждений у её сестры. В ходе следствия будут детально выяснены условия жизни и воспитания погибшей девочки. Уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления.