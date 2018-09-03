2018-09-03T10:20:13+03:00
Происшествия

В Пермском крае задержан дачный вор

47-летний мужчина дал признательные показания
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Жительница станции Менделеево обратилась в полицию Карагая с заявлением о краже из дачного домика. По ее словам, вор сломал замок, проник в дом. В помещении он сломал печку и похитил оттуда фурнитуру.

Полицейские по горячим следам задержали 47-летнего воришку, он дал признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

А в Пермском районе сосед по даче увидел пожар и спас двух девочек. Пожар случился утром 31 августа в одном из садовых товариществ возле поселка Верхние Муллы Пермского района. Горящий дом увидел сосед по даче, который сумел вывести из огня двух девочек - сестер 12 и 17 лет. По словам спасателей, предварительная причина возгорания – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. На пожаре пострадавших нет.

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