В Пермском районе сосед по даче увидел пожар и спас двух девочек

СЕГОДНЯ 09:39 2018-09-03T09:39:59+03:00

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Утром 31 августа загорелся дачный дом в одном из садовых товариществ возле поселка Верхние Муллы Пермского района. Горящий дом увидел сосед по даче, который сумел вывести из огня двух девочек - сестер 12 и 17 лет.

- Тушение пожара было осложнено тем, что ближайшие пожарные водоёмы и гидранты расположены на расстоянии 800 и 900 метров, - отметили в пресс-службе краевого МЧС, - Существовала угроза распространения пожара на соседние строения. Пожару был присвоен второй номер сложности. Всего в тушении принимали участие 34 человека личного состава, 2 добровольца и 10 единиц техники.

По словам спасателей, предварительная причина возгорания – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. На пожаре пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Перми на пожаре погиб 60-летний мужчина.