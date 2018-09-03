16 тысяч пермяков побывали на празднике, посвященном Дню набережной

СЕГОДНЯ 09:16 2018-09-03T10:01:55+03:00

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В третий раз в Перми отмечался День набережной. На трех площадках - Соборной площади, променадной части набережной и в акватории Камы прошли праздничные мероприятия.

В течение вечера на набережной работали интерактивные площадки. Гости могли принять участие в шоу мыльных пузырей и акции «Обними меня!». Также состоялся чемпионат по интеллектуальным играм. На детской площадке прошли спектакли детских театров и иллюзионное шоу. В амфитеатре музыкальные сеты отыграли пермские диджеи Кирилл Чернуха, Семен Гараев, Сергей Моисеев и Максим Формофф.

Одним из самых зрелищных событий этого вечера стала парусная регата. Вдоль берега проплыли огромные буквы, которые сложили философскую фразу «Жизнь течет своим чередом». Перед пермяками выступила группа «Несчастный случай», а завершилось мероприятие красочным фейерверком.

Всего в празднике на Дне набережной приняли участие 16 тысяч пермяков и гостей города. Они фотографировались на фоне арт-объектов, признавались в любви городу.